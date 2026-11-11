伊朗表示，在美国满足德黑兰为和平谈判提出的七项条件之前，不会重开霍尔木兹海峡。伊朗安全事务负责人莫森·礼萨伊作出上述表态。他还否认了有关与华盛顿继续谈判或可能在卡塔尔会面的报道。

礼萨伊称，德黑兰期待美国就所提出的条件作出明确回应。他称华盛顿此前的回应不充分且具有误导性。半岛电视台报道称，伊朗尚未正式公布完整的要求清单。

德黑兰的条件

礼萨伊和伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐曾表示，这些条件包括解除美国的制裁和海上封锁，以及停止所有方向的战事，其中包括以色列对黎巴嫩的袭击。阿拉格齐表示，在这些要求得到满足后，海峡可在两天内重新开放。

这位部长还对国家通讯社伊通社表示，冲突无法通过军事手段或加强制裁得到解决。他认为，解决问题的途径是外交以及考虑伊朗的要求。

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油轮事件

在外交声明的背景下，霍尔木兹海峡地区持续发生船只事件。伊朗伊斯兰革命卫队声称，周二三艘油轮在海峡东部沿未经授权的航线航行时触及水雷并起火。

英国海事贸易行动办公室UKMTO表示，已收到有关该地区两艘油轮涉事的报告。据其信息，其中一艘船在阿曼利马村东北方向遭一枚不明炮弹击中。海运监测公司数据显示，11月在霍尔木兹海峡及其附近至少记录了37起针对船只的袭击。

美国总统唐纳德·特朗普此前表示，在结束美国和以色列针对伊朗的战争方面出现积极进展，并指出没有必要对伊朗发动新的打击。美国国务卿马尔科·鲁比奥在巴黎表示，华盛顿对外交持开放态度。

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