Иран не откроет Ормузский пролив, пока США не выполнят семь условий Тегерана для мирных переговоров. Об этом заявил глава иранской сферы безопасности Мохсен Резаи, который также опроверг сообщения о якобы продолжении переговоров с Вашингтоном или возможной встрече в Катаре.

По словам Резаи, Тегеран ожидает четкого ответа Соединенных Штатов на выдвинутые условия. Он назвал предыдущий ответ Вашингтона недостаточным и вводящим в заблуждение. Al Jazeera сообщает, что Иран официально не публиковал полный перечень требований.

Условия Тегерана

Резаи и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявляли, что среди условий — отмена санкций и морской блокады США, а также прекращение боевых действий на всех направлениях, в частности израильских атак на Ливан. Арагчи говорил, что пролив могут открыть в течение двух дней после выполнения этих требований.

Министр также заявил государственному агентству IRNA, что конфликт невозможно урегулировать военными методами или ужесточением санкций. По его мнению, путем к решению являются дипломатия и учет требований Ирана.

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Инциденты с танкерами

На фоне дипломатических заявлений в районе Ормузского пролива продолжались инциденты с судами. Корпус стражей исламской революции Ирана утверждает, что во вторник три нефтяных танкера загорелись после того, как наткнулись на морские мины, следуя несанкционированным маршрутом в восточной части пролива.

Британская служба морских торговых операций UKMTO сообщила о получении сообщений об инцидентах с участием двух танкеров в регионе. По ее информации, в одно из судов попал неизвестный снаряд к северо-востоку от оманской деревни Лима. По данным компаний, отслеживающих морские перевозки, в ноябре в Ормузском проливе и вблизи него зафиксировали не менее 37 атак на суда.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о положительной динамике в вопросе завершения войны США и Израиля против Ирана и отметил, что новые удары по Ирану не являются необходимыми. Госсекретарь США Марко Рубио в Париже заявил, что Вашингтон открыт к дипломатии.

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