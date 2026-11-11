Iran nie otworzy Cieśniny Ormuz, dopóki Stany Zjednoczone nie spełnią siedmiu warunków Teheranu dotyczących rozmów pokojowych. Oświadczył to szef irańskiego sektora bezpieczeństwa Mohsen Rezaei, który również zdementował doniesienia o rzekomej kontynuacji rozmów z Waszyngtonem lub możliwym spotkaniu w Katarze.

Według Rezaeiego Teheran oczekuje jasnej odpowiedzi Stanów Zjednoczonych na przedstawione warunki. Poprzednią odpowiedź Waszyngtonu nazwał niewystarczającą i wprowadzającą w błąd. Al Jazeera podaje, że Iran nie opublikował oficjalnie pełnej listy żądań.

Warunki Teheranu

Rezaei i minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi oświadczali, że wśród warunków znajdują się zniesienie amerykańskich sankcji i blokady morskiej, a także zaprzestanie działań bojowych na wszystkich frontach, w tym izraelskich ataków na Liban. Araghchi powiedział, że cieśnina może zostać otwarta w ciągu dwóch dni po spełnieniu tych żądań.

Minister powiedział również państwowej agencji IRNA, że konfliktu nie da się rozwiązać metodami wojskowymi ani za pomocą zaostrzenia sankcji. Jego zdaniem drogą do rozwiązania są dyplomacja i uwzględnienie żądań Iranu.

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Incydenty z tankowcami

Na tle oświadczeń dyplomatycznych w rejonie Cieśniny Ormuz nadal dochodziło do incydentów z udziałem statków. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu twierdzi, że we wtorek trzy tankowce z ropą zapaliły się po uderzeniu w miny morskie, gdy płynęły nieautoryzowaną trasą we wschodniej części cieśniny.

British Maritime Trade Operations, UKMTO, poinformowała o otrzymaniu zgłoszeń dotyczących incydentów z udziałem dwóch tankowców w regionie. Według jej informacji jeden ze statków został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem na północny wschód od omańskiej wioski Lima. Według firm monitorujących transport morski w listopadzie w Cieśninie Ormuz i w jej pobliżu odnotowano co najmniej 37 ataków na statki.

Prezydent USA Donald Trump wcześniej oświadczył, że widoczna jest pozytywna dynamika w kwestii zakończenia wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi, oraz zaznaczył, że nowe uderzenia na Iran nie są konieczne. Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział w Paryżu, że Waszyngton jest otwarty na dyplomację.

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