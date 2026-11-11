Іран не відкриє Ормузьку протоку до виконання США його вимог — Al Jazeera

Іран не відкриє Ормузьку протоку, доки США не виконають сім умов Тегерана для мирних переговорів. Про це заявив керівник у сфері безпеки Ірану Мохсен Резаї, який також відкинув повідомлення про нібито продовження переговорів із Вашингтоном або можливу зустріч у Катарі.

За словами Резаї, Тегеран очікує на чітку відповідь Сполучених Штатів на висунуті умови. Він назвав попередню відповідь Вашингтона недостатньою та оманливою. Al Jazeera повідомляє, що повний перелік вимог Іран офіційно не оприлюднював.

Умови Тегерана

Резаї та міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявляли, що серед умов є скасування санкцій і морської блокади США, а також припинення бойових дій на всіх напрямках, зокрема ізраїльських атак на Ліван. Арагчі говорив, що протоку можуть відкрити впродовж двох днів після виконання цих вимог.

Міністр також заявив державному агентству IRNA, що конфлікт неможливо врегулювати військовими методами або посиленням санкцій. На його думку, шляхом до розв’язання є дипломатія та врахування вимог Ірану.

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Інциденти з танкерами

На тлі дипломатичних заяв у районі Ормузької протоки тривали інциденти з суднами. Корпус вартових ісламської революції Ірану стверджує, що у вівторок три нафтові танкери загорілися після того, як натрапили на морські міни, рухаючись несанкціонованим маршрутом у східній частині протоки.

Британська служба морських торговельних операцій UKMTO повідомила про отримання повідомлень щодо інцидентів за участю двох танкерів у регіоні. За її інформацією, в одне із суден влучив невідомий снаряд на північний схід від оманського села Ліма. За даними компаній, що стежать за морськими перевезеннями, у листопаді в Ормузькій протоці та поблизу неї зафіксували щонайменше 37 атак на судна.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив про позитивну динаміку щодо завершення війни США та Ізраїлю проти Ірану і зазначив, що нові удари по Ірану не є необхідними. Держсекретар США Марко Рубіо у Парижі сказав, що Вашингтон відкритий до дипломатії.

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