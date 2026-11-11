波斯湾国家的石油出口已接近恢复至战前水平，但通过霍尔木兹海峡的船舶运费和保险费用仍比战争开始前高出约10倍。Cyprus Mail报道称。

根据Kpler的数据，自10月初以来，平均每天有1050万桶石油经由霍尔木兹海峡运输。这低于战前每天1350万桶的水平，但明显高于干扰最严重时期。若计入绕过该海峡的替代路线，该地区石油出口的日均量为1670万桶，而战前为1700万桶。

航运风险仍然存在

国际海事组织记录了自2月28日战争开始至11月9日期间在霍尔木兹海峡附近发生的131起已确认事件。10月发生了35起此类事件，为冲突期间单月最高数量。该媒体指出，实际数量可能更高，因为船东并不总是报告未造成重大损失的事件。

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海湾国家的石油和液化天然气出口商采用护航、在美国海军保护下靠近阿曼海岸的航线，以及船对船转运。这些措施能够维持供应，但会显著提高运营成本。

油价下跌

基准布伦特原油价格周二自8月底以来首次跌破每桶90美元。与10月30日每桶118美元的峰值相比，价格已下跌超过20%。报道将此与市场对美国和伊朗之间冲突再次大幅升级的预期下降联系起来。

美国总统唐纳德·特朗普周一表示，在海湾国家盟友提出呼吁后，他将推迟针对伊朗的新军事行动。与此同时，美国继续加强在中东的军事存在，卡塔尔和巴基斯坦则在开展调解工作。据该媒体报道，华盛顿和德黑兰距离达成协议仍相去甚远，尤其是在伊朗核计划问题上。

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