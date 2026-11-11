Eksport ropy z państw Zatoki Perskiej niemal powrócił do poziomów sprzed wojny, jednak fracht i ubezpieczenie statków przepływających przez Cieśninę Ormuz pozostają około 10 razy droższe niż przed rozpoczęciem wojny. Informuje o tym Cyprus Mail.

Według danych Kpler od początku października przez Cieśninę Ormuz transportowano średnio 10,5 mln baryłek ropy dziennie. To mniej niż przedwojenny poziom 13,5 mln baryłek dziennie, ale znacznie więcej niż w okresie największych zakłóceń. Z uwzględnieniem alternatywnych tras omijających cieśninę średni wolumen eksportu ropy z regionu wyniósł 16,7 mln baryłek dziennie wobec 17 mln przed wojną.

Ryzyka dla żeglugi utrzymują się

Międzynarodowa Organizacja Morska odnotowała 131 potwierdzonych incydentów w pobliżu Cieśniny Ormuz od początku wojny 28 lutego do 9 listopada. W październiku odnotowano 35 takich przypadków — najwięcej w jednym miesiącu konfliktu. Publikacja zaznacza, że rzeczywista liczba może być wyższa, ponieważ armatorzy nie zawsze zgłaszają incydenty bez znacznych uszkodzeń.

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Eksporterzy ropy i skroplonego gazu ziemnego z państw Zatoki korzystają z konwojów, tras bliżej wybrzeża Omanu pod ochroną Marynarki Wojennej USA, a także z przeładunków ze statku na statek. Działania te pozwalają utrzymać dostawy, lecz znacząco podnoszą koszty operacyjne.

Ceny ropy spadły

Notowania referencyjnej ropy Brent we wtorek spadły poniżej 90 dolarów za baryłkę po raz pierwszy od końca sierpnia. Od szczytu wynoszącego 118 dolarów 30 października spadły o ponad 20%. W materiale wiąże się to ze zmniejszeniem oczekiwań dotyczących nowej dużej eskalacji konfliktu między USA a Iranem.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w poniedziałek, że odłoży nowe działania wojskowe przeciwko Iranowi po apelach sojuszników z państw Zatoki. Jednocześnie USA nadal zwiększają obecność wojskową na Bliskim Wschodzie, a Katar i Pakistan prowadzą działania mediacyjne. Waszyngton i Teheran, według publikacji, pozostają daleko od porozumienia, w szczególności w sprawie irańskiego programu nuklearnego.

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