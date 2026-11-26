Zodia Custody, kryptowalutowy oddział banku Standard Chartered, poinformował o naruszeniu bezpieczeństwa, w wyniku którego ujawniono część informacji o klientach i pracownikach. Dyrektor generalny firmy Richard Clark przekazał to Reutersowi w e-mailu, informuje Channel NewsAsia.

Jakie dane ujawniono

Incydent miał miejsce wcześniej w tym tygodniu, a firma wykryła go w poniedziałek. Według Clarka w wyniku naruszenia ujawniono między innymi imiona i nazwiska oraz adresy e-mail niektórych klientów i pracowników. W publikacji nie sprecyzowano liczby osób, których dane objął incydent, ani nie podano innych rodzajów ujawnionych informacji.

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Akcje Standard Chartered

W materiale Zodia Custody określono jako niedawno nabyty kryptowalutowy oddział Standard Chartered. W dniu publikacji informacji akcje Standard Chartered notowane w Londynie wzrosły o 2,6%. Źródło nie informuje, czy wzrost ten był związany z incydentem. Nie wskazano także możliwych przyczyn naruszenia bezpieczeństwa.

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