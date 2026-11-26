Криптовалютний підрозділ банку Standard Chartered Zodia Custody повідомив про порушення безпеки, внаслідок якого було розкрито частину інформації про клієнтів і працівників. Генеральний директор компанії Річард Кларк заявив про це Reuters в електронному листі, повідомляє Channel NewsAsia.

Які дані розкрито

Інцидент стався раніше цього тижня, а в понеділок компанія його виявила. За словами Кларка, внаслідок порушення були розкриті, зокрема, імена та адреси електронної пошти деяких клієнтів і співробітників. У повідомленні не уточнюється кількість людей, чиї дані зачепив інцидент, а також не наведено інших видів розкритої інформації.

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Акції Standard Chartered

Zodia Custody у матеріалі названо нещодавно придбаним криптовалютним підрозділом Standard Chartered. У день публікації повідомлення акції Standard Chartered, що котируються в Лондоні, зросли на 2,6%. Джерело не повідомляє, чи було це зростання пов’язане з інцидентом. Також не вказано можливих причин порушення безпеки.

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