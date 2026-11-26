Криптовалютное подразделение банка Standard Chartered Zodia Custody сообщило о нарушении безопасности, в результате которого была раскрыта часть информации о клиентах и сотрудниках. Генеральный директор компании Ричард Кларк заявил об этом Reuters в электронном письме, сообщает Channel NewsAsia.

Какие данные раскрыты

Инцидент произошел ранее на этой неделе, а в понедельник компания его обнаружила. По словам Кларка, в результате нарушения были раскрыты, в частности, имена и адреса электронной почты некоторых клиентов и сотрудников. В сообщении не уточняется количество людей, чьи данные затронул инцидент, а также не приводятся другие виды раскрытой информации.

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Акции Standard Chartered

Zodia Custody в материале названа недавно приобретенным криптовалютным подразделением Standard Chartered. В день публикации сообщения акции Standard Chartered, котирующиеся в Лондоне, выросли на 2,6%. Источник не сообщает, было ли это повышение связано с инцидентом. Также не указаны возможные причины нарушения безопасности.

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