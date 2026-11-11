Экспорт нефти из стран Персидского залива почти вернулся к довоенным объемам, однако фрахт и страхование судов, проходящих через Ормузский пролив, остаются примерно в 10 раз дороже, чем до начала войны. Об этом сообщает Cyprus Mail.

По данным Kpler, с начала октября через Ормузский пролив в среднем перевозили 10,5 млн баррелей нефти в сутки. Это меньше довоенного показателя в 13,5 млн баррелей в сутки, но существенно больше, чем в период наибольших перебоев. С учетом альтернативных маршрутов в обход пролива средний объем экспорта нефти из региона составил 16,7 млн баррелей в сутки против 17 млн до войны.

Риски для судоходства сохраняются

Международная морская организация зафиксировала 131 подтвержденный инцидент вблизи Ормузского пролива с начала войны 28 февраля по 9 ноября. В октябре таких случаев было 35 — больше всего за один месяц конфликта. Издание отмечает, что фактическое количество может быть больше, поскольку судовладельцы не всегда сообщают об инцидентах без значительных повреждений.

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Экспортеры нефти и сжиженного природного газа из стран Залива используют конвои, маршруты ближе к побережью Омана под защитой ВМС США, а также перегрузку с судна на судно. Эти меры позволяют поддерживать поставки, однако существенно повышают операционные расходы.

Цены на нефть снизились

Котировки эталонной нефти Brent во вторник опустились ниже 90 долларов за баррель впервые с конца августа. От пика в 118 долларов 30 октября они снизились более чем на 20%. В материале это связывают со снижением ожиданий новой крупной эскалации конфликта между США и Ираном.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что отложит новые военные действия против Ирана после обращений союзников из стран Залива. В то же время США продолжают наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке, а Катар и Пакистан ведут посреднические усилия. Вашингтон и Тегеран, по данным издания, остаются далеки от договоренностей, в частности по иранской ядерной программе.

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