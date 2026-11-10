Аббас заявил, что Нетаньяху доверял Синвару — Jerusalem Post

В Израиле председатель партии РААМ и депутат Кнессета Мансур Аббас заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время встречи в 2021 году говорил ему о доверии к тогдашнему лидеру ХАМАС Яхье Синвару. Об этом Аббас рассказал в интервью телеканалу N12, сообщает Jerusalem Post.

Встреча в 2021 году

По словам Аббаса, разговор состоялся в официальной резиденции на улице Бальфура во время операции «Страж стен». Он утверждает, что Нетаньяху сказал ему: «Яхья Синвар и я понимаем друг друга». Аббас добавил, что был ошеломлен этими словами.

Также, по версии Аббаса, во время той же встречи Нетаньяху упомянул сообщение, полученное им от Синвара, и спросил: «Ты не видел, что он мне прислал?»

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Сообщение о просчитанном риске

Аббас сказал, что до этого разговора не знал о письме Синвара Нетаньяху, содержавшем фразу «просчитанный риск». По данным издания, сообщение было написано на иврите и передано через посредников в рамках контактов по достижению договоренностей в секторе Газа.

Аббас раскритиковал действия Нетаньяху и заявил, что тот «доверял Яхье Синвару, спокойно спал ночью и пренебрег безопасностью граждан Государства Израиль». Он также сказал, что считает необходимым свидетельствовать об этом разговоре перед государственной комиссией по расследованию событий 7 октября.

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