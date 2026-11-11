В Румынии евродепутатке и лидеру ультраправой партии SOS Romania Диане Шошоакэ предъявили обвинения по двум эпизодам правонарушения, связанного с угрозами должностным лицам. Об этом сообщает Romania Insider со ссылкой на прокуратуру при Высоком суде кассации и правосудия.

Инцидент в Бухаресте

По данным издания, 15 декабря 2024 года двое полицейских Бухареста прибыли к дому Шошоакэ, чтобы вручить ей административный штраф. Штраф был связан со съемкой внутри избирательной кабинки.

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Прокуроры утверждают, что во время визита политик оскорбляла и угрожала двум сотрудникам правоохранительных органов. Именно эти утверждения стали основанием для двух пунктов обвинения.

Статус дела

Шошоакэ останется на свободе на время рассмотрения дела. Romania Insider отмечает, что сообщение прокуратуры также цитировало румынское издание News.ro.

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