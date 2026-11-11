Розничные расходы в США в октябре выросли на 0,2% — CNBC

Розничные расходы в США в октябре выросли на 0,2% по сравнению с сентябрём и с учётом сезонной корректировки составили 561,7 млрд долларов. В годовом выражении они увеличились на 3,6%. Это был самый медленный месячный темп роста с ноября 2025 года, сообщает CNBC со ссылкой на данные CNBC/NRF Retail Monitor.

Покупатели более тщательно планируют расходы

Базовый показатель розничных расходов без учёта ресторанов вырос на 0,3% за месяц — до 454,2 млрд долларов. По сравнению с октябрём прошлого года он повысился на 3,4%.

Генеральный директор Национальной федерации розничной торговли США Мэттью Шей заявил, что домохозяйства внимательнее управляют бюджетами и приурочивают покупки к специальным предложениям и распродажам, чтобы эффективнее распределять средства. В организации отметили, что активный сезон Хэллоуина и ранний старт праздничных акций поддержали октябрьские показатели.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сильнее всего выросли расходы на электронику

Годовые расходы увеличились в девяти из 11 секторов. Наибольший рост зафиксировали в категории электроники и бытовой техники — на 9,3%. В то же время продажи мебели и товаров для обустройства дома в октябре снизились на 0,2%, а за 12 месяцев — на 2,6%.

Расходы на спортивные товары, музыку и книги сократились на 0,4% в годовом выражении, хотя по сравнению с сентябрём немного выросли. Данные мониторинга основаны на операциях примерно по 120 млн дебетовых и кредитных карт, информацию для него предоставляет Affinity Solutions.

Данные о ценах

Бюро трудовой статистики США сообщило, что индекс потребительских цен в октябре вырос на 0,4% за месяц, что превысило ожидания экономистов. Отдельный опрос Национальной федерации независимого бизнеса показал: чистые 37% компаний планировали повысить цены в течение следующих трёх месяцев — это самый высокий показатель с июля 2022 года.

Читай нас в