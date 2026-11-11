Wydatki detaliczne w USA wzrosły w październiku o 0,2% — CNBC

Wydatki detaliczne w USA wzrosły w październiku o 0,2% w porównaniu z wrześniem i po uwzględnieniu korekty sezonowej wyniosły 561,7 mld dolarów. W ujęciu rocznym zwiększyły się o 3,6%. Było to najwolniejsze miesięczne tempo wzrostu od listopada 2025 roku, podaje CNBC, powołując się na dane CNBC/NRF Retail Monitor.

Kupujący staranniej planują wydatki

Podstawowy wskaźnik wydatków detalicznych z wyłączeniem restauracji wzrósł o 0,3% miesiąc do miesiąca, do 454,2 mld dolarów. W porównaniu z październikiem ubiegłego roku zwiększył się o 3,4%.

Prezes i dyrektor generalny amerykańskiej National Retail Federation, Matthew Shay, oświadczył, że gospodarstwa domowe uważniej zarządzają budżetami i dostosowują zakupy do specjalnych ofert oraz wyprzedaży, aby efektywniej rozdzielać środki. Organizacja zaznaczyła, że aktywny sezon Halloween oraz wczesny start świątecznych promocji wsparły październikowe wyniki.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Najbardziej wzrosły wydatki na elektronikę

Roczne wydatki wzrosły w dziewięciu z 11 sektorów. Największy wzrost odnotowano w kategorii elektroniki i sprzętu AGD — o 9,3%. Jednocześnie sprzedaż mebli i artykułów wyposażenia domu spadła w październiku o 0,2%, a w ciągu 12 miesięcy — o 2,6%.

Wydatki na artykuły sportowe, muzykę i książki zmniejszyły się o 0,4% w ujęciu rocznym, choć w porównaniu z wrześniem nieznacznie wzrosły. Dane monitora opierają się na transakcjach dokonanych za pomocą około 120 mln kart debetowych i kredytowych, a informacje dostarcza Affinity Solutions.

Dane dotyczące cen

Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy poinformowało, że wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł w październiku o 0,4% miesiąc do miesiąca, przekraczając oczekiwania ekonomistów. Oddzielne badanie National Federation of Independent Business wykazało, że netto 37% firm planowało podnieść ceny w ciągu kolejnych trzech miesięcy — był to najwyższy wskaźnik od lipca 2022 roku.

Czytaj nas na