W Niemczech policja zarejestrowała 6548 przestępstw antysemickich w 2025 roku, wobec 6236 w 2024 roku i 2641 w 2022 roku. Mówiono o tym podczas spotkania przedstawicieli społeczności żydowskich i polityków w Krakowie oraz w byłym nazistowskim obozie Auschwitz w Polsce, informuje Deutsche Welle.

Dane z Francji i Niemiec

Francuskie władze odnotowały w 2025 roku 1320 incydentów antysemickich. To mniej niż w 2024 roku, jednak około trzykrotnie więcej niż w 2022 roku.

Jak zauważa publikacja, władze i organizacje monitorujące w Europie informowały o znaczącym wzroście liczby incydentów antysemickich po 7 października 2023 roku.

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Przewodnicząca Międzyprowincjonalnego Rabinatu Niderlandów Ellen van Praag oświadczyła, że po ataku przeprowadzonym pod przywództwem Hamasu atmosfera w kraju gwałtownie się zmieniła. Według niej Żydzi w Niderlandach są uznawani za odpowiedzialnych za działania Izraela, a stałe środki bezpieczeństwa ograniczają codzienne życie społeczności żydowskich.

Upamiętnienie ofiar Auschwitz

Delegacja Europejskiego Stowarzyszenia Żydowskiego odwiedziła Kraków i Auschwitz 9–10 listopada, w rocznicę pogromów listopadowych z 1938 roku. Wówczas naziści podpalali synagogi, demolowali żydowskie przedsiębiorstwa i mieszkania, zabijali Żydów oraz deportowali około 30 tysięcy żydowskich mężczyzn do obozów koncentracyjnych.

87-letnia Regina Slushny, która przeżyła Holokaust, wzięła udział w wizycie w miejscu pamięci Birkenau. Naziści zamordowali w kompleksie Auschwitz około 1,1 miliona ludzi, w tym około miliona Żydów; większość z nich w Birkenau. Slushny od ponad 40 lat opowiada uczniom o swoich doświadczeniach, aby zachować pamięć o Holokauście.

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