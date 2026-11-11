W Niemczech Kia zdobyła trzy nagrody Golden Steering Wheel 2026 — wyróżnienia w swoich klasach otrzymały elektryczne modele EV2 i EV5 oraz K4 Sportswagon. To pierwszy przypadek w 50-letniej historii nagrody, gdy nieeuropejski producent samochodów zdobył trzy wyróżnienia w ciągu jednego roku, podaje Electrek.

Jak wybrano zwycięzców

Nagrodę organizują magazyny AUTO BILD i BILD am SONNTAG. W tym roku do nagrody nominowano 90 nowych modeli samochodów. Czytelnicy wybrali 27 finalistów — po trzy samochody w każdej z dziewięciu kategorii — po czym oceniali ich celebryci oraz eksperci z branży motoryzacyjnej.

Testy odbyły się na torze DEKRA-Lausitzring. Jury oceniało prowadzenie, komfort, łatwość użytkowania, jakość, praktyczność w codziennej eksploatacji, a także ekologiczność i wartość oferowaną przez samochody.

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Zwycięzcy w trzech klasach

Elektryczny kompaktowy SUV Kia EV2 zwyciężył w kategorii „Najlepszy samochód kosztujący do 30 tys. euro”. Model, stworzony specjalnie na rynek europejski, ma 4,06 metra długości, bagażnik o pojemności do 403 litrów oraz zasięg do 453 km według cyklu WLTP.

Kia EV5 została uznana za najlepszą wśród kompaktowych SUV-ów, wyprzedzając Audi Q3 i Cuprę Formentor VZ5. Samochód oferowany jest w wersjach z napędem na przednie koła i na wszystkie koła; deklarowany zasięg przekracza 550 km, a maksymalna masa przyczepy, zależnie od wersji wyposażenia, sięga 1800 kg.

Trzecie wyróżnienie dla Kii otrzymał K4 Sportswagon w klasie kompaktowej. Model ten wyprzedził Volkswagen ID.3 Neo i Cuprę Born.

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