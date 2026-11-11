В Германии компания Kia получила три награды Golden Steering Wheel 2026 года — отличия в своих классах получили электрические модели EV2 и EV5, а также K4 Sportswagon. Это первый случай за 50-летнюю историю премии, когда неевропейский автопроизводитель выиграл три награды в течение одного года, сообщает Electrek.

Как выбирали победителей

Премию организуют издания AUTO BILD и BILD am SONNTAG. В этом году на награду номинировали 90 новых моделей автомобилей. Читатели определили 27 финалистов — по три автомобиля в каждой из девяти категорий, после чего их оценивали знаменитости и эксперты автомобильной отрасли.

Испытания прошли на трассе DEKRA-Lausitzring. Жюри оценивало управляемость, комфорт, удобство использования, качество, практичность в повседневной эксплуатации, а также экологичность и ценность, которую предлагают автомобили.

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Победители в трех классах

Электрический компактный SUV Kia EV2 победил в категории «Лучший автомобиль стоимостью до 30 тысяч евро». Модель, созданная специально для европейского рынка, имеет длину 4,06 метра, багажник объемом до 403 литров и запас хода до 453 км по циклу WLTP.

Kia EV5 стала лучшей среди компактных SUV, опередив Audi Q3 и Cupra Formentor VZ5. Автомобиль предлагается в переднеприводной и полноприводной версиях; заявленный запас хода превышает 550 км, а максимальная масса прицепа в зависимости от комплектации достигает 1800 кг.

Третьей наградой для Kia отметили K4 Sportswagon в компактном классе. Эта модель опередила Volkswagen ID.3 Neo и Cupra Born.

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