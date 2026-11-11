在德国，Kia获得了三项2026年金方向盘奖——电动车型EV2和EV5，以及K4 Sportswagon分别在各自级别中获奖。这是该奖项50年历史上，首次有非欧洲汽车制造商在同一年赢得三项奖项，Electrek报道。

获奖者如何选出

该奖项由AUTO BILD和BILD am SONNTAG主办。今年共有90款新车型获提名。读者选出了27名决赛入围者——九个类别中每类三款汽车——随后由名人和汽车行业专家进行评估。

测试在DEKRA-Lausitzring赛道举行。评审团评估了操控性、舒适性、易用性、质量、日常使用的实用性，以及车辆提供的环保性能和价值。

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三个级别的获奖者

电动紧凑型SUV Kia EV2赢得“售价不超过3万欧元的最佳汽车”类别。该车型专为欧洲市场打造，车长4.06米，行李厢容积最高403升，按WLTP循环计算续航里程最高453公里。

Kia EV5在紧凑型SUV中获评最佳，领先于Audi Q3和Cupra Formentor VZ5。该车提供前轮驱动和全轮驱动版本；其公布的续航里程超过550公里，最大拖车质量根据配置最高可达1800公斤。

Kia获得的第三项奖项授予紧凑型级别的K4 Sportswagon。该车型领先于Volkswagen ID.3 Neo和Cupra Born。

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