Scout Motors已在美国南卡罗来纳州布莱斯伍德的新生产基地开始组装未来Traveler SUV和Terra皮卡的验证车辆。Motor1报道称，这意味着该工厂正从建设阶段转入实际汽车制造阶段。

首批车辆旨在测试设备，并在启动批量组装前发现生产流程中可能存在的问题。Scout Motors总裁兼首席执行官斯科特·基奥表示，工厂设备已经开始运行，公司团队正在该设施内组装首批验证车辆。

机器人与质量控制

在车身车间，每辆汽车的车身由约160个独立部件构成。该流程涉及750多台机器人，每个完成的车身约有5000个焊点。公司使用人工智能支持的焊接监控系统和测量设备，检查车身是否符合工程要求。

在送往涂装车间之前，车身样件将进行数千项独立测量。涂装车间将进行清洗、涂层施加、防腐保护、喷漆、干燥和检查。随后，车辆将进入总装线，安装电线、车窗、座椅、方向盘和轮胎。

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投资与生产准备

车身车间设计为在满负荷情况下每小时处理多达40辆汽车，但目前的工作具有验证性质。工厂建设正处于最后阶段，大部分生产设备已经安装并投入运行。

Scout Motors正在向该制造中心投资超过20亿美元。预计该设施将创造超过4000个工作岗位。公司还在扩大招聘，并与当地学院和大学合作，培养汽车工程和制造领域的专业人才。

2025年，Scout还宣布向厂区内的供应商园区投资3亿美元。该项目预计将为供应商创造约1000个工作岗位，并吸引另外3.68亿美元投资。验证组装将持续至2027年，之后公司计划转入下一阶段的预生产。

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