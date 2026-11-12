Scout Motors начала собирать валидационные автомобили будущего внедорожника Traveler и пикапа Terra на новой производственной площадке в Блайтвуде, штат Южная Каролина, США. Как сообщает Motor1, это означает переход предприятия от этапа строительства к фактическому производству автомобилей.

Первые машины предназначены для проверки оборудования и выявления возможных проблем в производственном процессе до запуска серийной сборки. По словам президента и генерального директора Scout Motors Скотта Кио, оснащение завода уже начало работать, а команды компании собирают на предприятии первые валидационные автомобили.

Роботы и контроль качества

В кузовном цехе кузов каждого автомобиля формируют примерно из 160 отдельных деталей. В процессе задействовано более 750 роботов, а каждый готовый кузов имеет около 5 тысяч точек сварки. Компания применяет системы мониторинга сварки с поддержкой искусственного интеллекта и измерительное оборудование для контроля соответствия кузовов инженерным требованиям.

Перед отправкой в покрасочный цех образцы кузовов будут проходить тысячи отдельных измерений. Покрасочный цех будет выполнять очистку, нанесение покрытий, антикоррозийную защиту, окраску, сушку и инспекцию. Далее автомобили будут поступать на сборочную линию, где будут устанавливать электропроводку, окна, сиденья, рулевые колеса и шины.

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Инвестиции и подготовка производства

Кузовной цех спроектировали для обработки до 40 автомобилей в час при полной загрузке, однако нынешние работы носят проверочный характер. Строительство завода находится на завершающей стадии, а большая часть производственного оборудования уже установлена и работает.

Scout Motors инвестирует в производственный центр более 2 млрд долларов. Ожидается, что предприятие создаст более 4 тысяч рабочих мест. Компания также наращивает наем и сотрудничает с местными колледжами и университетами для подготовки специалистов по автомобильной инженерии и производству.

В 2025 году Scout также сообщила об инвестиции в размере 300 млн долларов в парк поставщиков на территории предприятия. Проект должен обеспечить около тысячи рабочих мест у поставщиков и привлечь еще 368 млн долларов инвестиций. Валидационные сборки будут продолжаться в 2027 году, после чего компания планирует перейти к следующей фазе предсерийного производства.

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