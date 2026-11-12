Scout Motors rozpoczął montaż samochodów walidacyjnych przyszłego SUV-a Traveler i pickupa Terra w nowym zakładzie produkcyjnym w Blythewood w Karolinie Południowej w USA. Jak informuje Motor1, oznacza to przejście zakładu od etapu budowy do faktycznej produkcji samochodów.

Pierwsze pojazdy są przeznaczone do testowania wyposażenia i wykrywania możliwych problemów w procesie produkcyjnym przed rozpoczęciem seryjnego montażu. Według prezesa i dyrektora generalnego Scout Motors, Scotta Keogha, wyposażenie zakładu już zaczęło działać, a zespoły firmy montują w nim pierwsze samochody walidacyjne.

Roboty i kontrola jakości

W tłoczni nadwozi nadwozie każdego samochodu jest formowane z około 160 oddzielnych części. W procesie uczestniczy ponad 750 robotów, a każde gotowe nadwozie ma około 5 tysięcy punktów spawania. Firma stosuje systemy monitorowania spawania wspierane przez sztuczną inteligencję oraz urządzenia pomiarowe do kontroli zgodności nadwozi z wymaganiami inżynieryjnymi.

Przed wysłaniem do lakierni próbki nadwozi przejdą tysiące oddzielnych pomiarów. Lakiernia będzie wykonywać czyszczenie, nakładanie powłok, ochronę antykorozyjną, lakierowanie, suszenie i inspekcję. Następnie samochody trafią na linię montażową, gdzie zostaną zainstalowane instalacja elektryczna, szyby, fotele, kierownice i opony.

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Inwestycje i przygotowanie produkcji

Tłocznia nadwozi została zaprojektowana do obsługi do 40 samochodów na godzinę przy pełnym obciążeniu, jednak obecne prace mają charakter walidacyjny. Budowa zakładu znajduje się w końcowej fazie, a większość urządzeń produkcyjnych została już zainstalowana i działa.

Scout Motors inwestuje w centrum produkcyjne ponad 2 mld dolarów. Oczekuje się, że zakład stworzy ponad 4 tysiące miejsc pracy. Firma zwiększa także zatrudnienie i współpracuje z lokalnymi szkołami wyższymi oraz uniwersytetami, aby kształcić specjalistów w dziedzinie inżynierii motoryzacyjnej i produkcji.

W 2025 roku Scout poinformował także o inwestycji w wysokości 300 mln dolarów w park dostawców na terenie zakładu. Projekt ma zapewnić około tysiąca miejsc pracy u dostawców i przyciągnąć kolejne 368 mln dolarów inwestycji. Montaże walidacyjne będą kontynuowane w 2027 roku, po czym firma planuje przejść do kolejnej fazy produkcji przedseryjnej.

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