T-Mobile zgodził się usunąć limit 50 GB miesięcznie i ograniczenia prędkości dla ulgowych planów domowego internetu bezprzewodowego w stanie Nowy Jork w USA. Porozumienie z biurem prokuratorki generalnej stanu osiągnięto po dochodzeniu, które według władz Nowego Jorku wykazało niezgodność ofert firmy z wymogami ustawy New York Affordable Broadband Act, informuje Ars Technica.

Prędkość spadała do 600 Kb/s

Prawo stanowe zobowiązuje dostawców internetu mających ponad 20 tys. klientów do oferowania gospodarstwom domowym spełniającym kryteria dochodowe dostępu za 15 dolarów miesięcznie z prędkością co najmniej 25 Mb/s albo za 20 dolarów miesięcznie z prędkością od 200 Mb/s.

Według władz Nowego Jorku po wykorzystaniu 50 GB danych maksymalna prędkość pobierania dla klientów T-Mobile była obniżana z 25 Mb/s do 600 Kb/s. W komunikacie prasowym stanu wskazano, że typowy użytkownik mógł wykorzystać tę ilość w około cztery dni. T-Mobile nie przyznał ani nie zaprzeczył ustaleniom biura prokuratorki generalnej przedstawionym w porozumieniu.

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Plany mają zostać rozszerzone na obszary 4G

Dochodzenie ustaliło również, że operator oferował ulgowe plany tylko pod adresami, pod którymi dostępny był domowy internet 5G. Jednocześnie firma miała standardowe oferty mogące zapewnić prędkość 25 Mb/s na obszarach z siecią 4G. Ponadto T-Mobile skonfigurował stronę z informacjami o ulgowej taryfie tak, aby wyszukiwarki jej nie indeksowały.

Zgodnie z porozumieniem T-Mobile w ciągu 120 dni ma zaprzestać celowego ograniczania prędkości, udostępnić ulgowe taryfy pod każdym adresem, pod którym świadczy stacjonarny bezprzewodowy internet domowy, a także zapewnić indeksowanie strony informacyjnej przez wyszukiwarki. Firma oświadczyła, że aktualizuje plan zgodnie z wymogami stanu, zachowując jego cenę.

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