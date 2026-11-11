T-Mobile同意取消美国纽约州家庭无线互联网优惠套餐每月50GB的流量上限和限速措施。纽约州总检察长办公室在调查后与该公司达成协议；据纽约州当局称，调查发现该公司的服务方案不符合《纽约可负担宽带法》（New York Affordable Broadband Act）的要求，Ars Technica报道。

网速降至600 Kbps

该州法律要求拥有超过2万名客户的互联网服务提供商，向符合收入标准的家庭提供每月15美元、速度至少为25 Mbps的服务，或每月20美元、速度从200 Mbps起的服务。

据纽约州当局称，在使用50GB流量后，T-Mobile客户的最高下载速度从25 Mbps降至600 Kbps。该州新闻稿指出，普通用户大约四天就可能用完这一流量。T-Mobile既未承认也未否认协议中列出的总检察长办公室调查结果。

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套餐须扩展至4G地区

调查还发现，该运营商仅在可使用5G家庭互联网的地址提供优惠套餐。与此同时，该公司在有4G网络的地区提供能够达到25 Mbps速度的标准服务方案。此外，T-Mobile对优惠套餐信息页面进行了设置，使搜索引擎无法将其收录。

根据协议，T-Mobile必须在120天内停止故意限速，在其提供固定无线家庭互联网服务的每一个地址提供优惠套餐，并确保搜索引擎收录该信息页面。该公司表示，正在按照纽约州要求更新该套餐，同时维持其价格不变。

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