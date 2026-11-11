T-Mobile согласилась убрать лимит в 50 ГБ в месяц и ограничения скорости для льготных тарифов домашнего беспроводного интернета в штате Нью-Йорк, США. Договоренности с офисом генерального прокурора штата достигли после расследования, которое, по данным властей Нью-Йорка, выявило несоответствие предложений компании требованиям закона New York Affordable Broadband Act, сообщает Ars Technica.

Скорость падала до 600 Кбит/с

Закон штата обязывает интернет-провайдеров с более чем 20 тысячами клиентов предлагать домохозяйствам, соответствующим критериям дохода, доступ за 15 долларов в месяц со скоростью не менее 25 Мбит/с либо за 20 долларов в месяц со скоростью от 200 Мбит/с.

По данным властей Нью-Йорка, после использования 50 ГБ трафика максимальная скорость загрузки для клиентов T-Mobile снижалась с 25 Мбит/с до 600 Кбит/с. В пресс-релизе штата отмечалось, что типичный пользователь мог исчерпать этот объем примерно за четыре дня. T-Mobile не признала и не опровергла выводы офиса генерального прокурора, изложенные в соглашении.

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Планы должны расширить на зоны 4G

Расследование также установило, что оператор предлагал льготные планы только по адресам, где доступен домашний интернет через 5G. В то же время компания имела стандартные предложения, способные обеспечить скорость 25 Мбит/с в районах с сетью 4G. Кроме того, T-Mobile настроила страницу с информацией о льготном тарифе так, чтобы поисковые системы не индексировали ее.

Согласно соглашению, в течение 120 дней T-Mobile должна прекратить намеренно ограничивать скорость, сделать льготные тарифы доступными по каждому адресу, где она предоставляет фиксированный беспроводной домашний интернет, а также обеспечить индексацию информационной страницы поисковыми системами. Компания заявила, что обновляет план в соответствии с требованиями штата, сохраняя его стоимость.

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