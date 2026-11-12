В Тувумбе, Австралия, магистратский суд отложил до 29 января дальнейшее рассмотрение дела об убийстве Джаны Армстронг. Отсрочка должна дать время для вручения оставшихся материалов доказательств. По делу обвиняется 48-летний бывший таксист Дхарминдер Сингх, который находится под стражей.

Как сообщает ABC News, Сингху предъявлено обвинение в убийстве, которое рассматривается как преступление, связанное с домашним насилием, а также в поджоге автомобиля Армстронг. Отдельно он предстал перед обвинениями в нарушении другого предписания о домашнем насилии и нападении. Адвокат Рамли Салехкон заявил, что его клиент отрицает все обвинения.

Спор об отдельном рассмотрении

Защитник попросил рассматривать обвинения в нападении и нарушении предписания отдельно от дела об убийстве. Он объяснил это тем, что свидетели в этих производствах также являются свидетелями по делу об убийстве, а публикация материалов может навредить защите его клиента.

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Магистрат Кайна Морис ответила, что дела первоначально объединили по просьбе самого адвоката. Она также не согласилась с аргументом о том, что производство по делу об убийстве необходимо завершить раньше других эпизодов. Салехкон добавил, что из-за содержания Сингха в исправительном центре Вудфорд, расположенном примерно в двух с половиной часах езды от Тувумбы, ему сложно получать указания от подзащитного.

Обстоятельства дела

Джану Армстронг в последний раз видели живой дома в районе Ньютаун днем 7 июля, после позднего завтрака с ее сестрой Фейт Айзекс. В 6:00 8 июля ее автомобиль нашли брошенным посреди улицы примерно в 500 метрах от дома, однако самой женщины там не было.

Тело Армстронг 12 июля в 22:39 обнаружили двое охотников на свиней в крутой местности в бушленде возле Редбанк-Крик, у дороги Эск-Гемптон, примерно в 60 километрах от ее дома. На момент смерти ее сыну было четыре месяца. Сестра погибшей Фейт Айзекс и ее муж Майкл присутствовали на судебном заседании; Фейт Айзекс сказала, что для семьи важно посещать каждое слушание.

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