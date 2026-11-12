В Великобритании лишь 28,2% участников разовой кампании вакцинации в возрасте 18 и 19 лет получили первую дозу вакцины против менингококка группы B. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA).

В июне правительство запустило ограниченную по времени программу, по которой молодые люди могут получить две дозы вакцины, защищающей от большинства штаммов бактерий MenB. Решение было принято после вспышки менингита B в графстве Кент и кластеров случаев в Дорсете и Беркшире. По данным издания, они привели к трем смертям, а некоторые выжившие столкнулись с пожизненными последствиями для здоровья.

Срок для первой дозы

Консультант-эпидемиолог UKHSA Шамез Ладхани призвал тех, кто имеет право на вакцинацию, записаться на прививку. Крайний срок для получения первой дозы — 31 декабря. Для защиты необходимы две дозы вакцины с интервалом не менее 28 дней, а вторую дозу можно будет получить до 31 марта 2027 года.

По последним данным UKHSA, почти 70% 18- и 19-летних, получивших первую дозу, уже прошли вторую вакцинацию. Профессор Эндрю Поллард, директор Оксфордской группы по изучению вакцин, назвал низкие темпы вакцинации тревожными. Он отметил, что вакцины против MenB предотвращают не все случаи заболевания, однако являются высокоэффективными.

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Кто может получить вакцину

Право на прививку имеют все, кто родился в период с 1 сентября 2007 года по 31 августа 2008 года. Вакцину также предлагают людям до 25 лет, которые этой осенью впервые начали учиться в университете или учреждении дальнейшего образования с проживанием.

По оценке UKHSA, риск для первокурсников примерно в семь раз выше, чем для их сверстников, не поступивших в университет. Эксперты связывают это с совместным проживанием, вечеринками и широкими социальными контактами. Преподавательница Лондонской школы гигиены и тропической медицины Элиза Хилл отметила, что пик инвазивной инфекции MenB обычно приходится на период с декабря по март.

Благотворительная организация Meningitis Now и Национальный союз студентов поддерживают введение регулярной вакцинации молодых людей от MenB. Ранее Совместный комитет по вакцинации и иммунизации рекомендовал одну бустерную дозу для 15-летних, привитых от MenB в детстве, и две дозы для тех, кто пропустил предыдущую вакцинацию.

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