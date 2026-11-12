英国一次性疫苗接种活动中，年龄为18岁和19岁的参与者仅有28.2%接种了首剂B群脑膜炎球菌疫苗。《卫报》报道称，该消息援引英国卫生安全局（UKHSA）的数据。

政府于6月启动了一项限时计划，年轻人可接种两剂疫苗，该疫苗可预防大多数MenB细菌菌株。该决定是在肯特郡暴发B型脑膜炎，以及多塞特郡和伯克郡出现聚集性病例后作出的。该报称，这些事件导致3人死亡，一些幸存者遭受了终身健康影响。

首剂接种截止日期

UKHSA顾问流行病学家沙梅兹·拉达尼敦促符合接种资格的人预约接种。接种首剂的截止日期为12月31日。获得保护需要接种两剂疫苗，两剂之间至少间隔28天；第二剂可在2027年3月31日前接种。

根据UKHSA最新数据，接种首剂的18岁和19岁人群中，近70%已完成第二剂接种。牛津疫苗研究组主任安德鲁·波拉德教授称，低接种率令人担忧。他指出，MenB疫苗不能预防所有病例，但其效果非常显著。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

谁可以接种疫苗

所有在2007年9月1日至2008年8月31日期间出生的人都有资格接种。疫苗也向25岁以下、今年秋季首次进入提供住宿的大学或继续教育机构学习的人提供。

UKHSA估计，一年级学生面临的风险约为未进入大学的同龄人的7倍。专家将此归因于合住、聚会及广泛的社交接触。伦敦卫生与热带医学学院讲师埃莉萨·希尔指出，侵袭性MenB感染的高峰通常出现在12月至3月。

慈善组织Meningitis Now和全国学生联合会支持为年轻人引入定期MenB疫苗接种。此前，疫苗接种和免疫联合委员会建议，为儿童时期接种过MenB疫苗的15岁人群接种一剂加强针，并为错过此前接种的人接种两剂。

关注我们在