W Wielkiej Brytanii tylko 28,2% uczestników jednorazowej kampanii szczepień w wieku 18 i 19 lat otrzymało pierwszą dawkę szczepionki przeciw meningokokom grupy B. Poinformował o tym The Guardian, powołując się na Brytyjską Agencję Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA).

W czerwcu rząd uruchomił ograniczony czasowo program, w ramach którego młodzi ludzie mogą otrzymać dwie dawki szczepionki chroniącej przed większością szczepów bakterii MenB. Decyzję podjęto po wybuchu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych typu B w hrabstwie Kent oraz skupiskach przypadków w Dorset i Berkshire. Według gazety doprowadziły one do trzech zgonów, a niektórzy ocaleni doświadczyli dożywotnich konsekwencji zdrowotnych.

Termin otrzymania pierwszej dawki

Konsultant epidemiologiczny UKHSA Shamez Ladhani wezwał osoby uprawnione do szczepienia, aby umówiły się na wizytę. Termin otrzymania pierwszej dawki upływa 31 grudnia. Do ochrony potrzebne są dwie dawki szczepionki podane w odstępie co najmniej 28 dni, a drugą dawkę będzie można otrzymać do 31 marca 2027 roku.

Według najnowszych danych UKHSA niemal 70% 18- i 19-latków, którzy otrzymali pierwszą dawkę, przeszło już drugie szczepienie. Profesor Andrew Pollard, dyrektor Oxford Vaccine Group, określił niskie tempo szczepień jako alarmujące. Zaznaczył, że szczepionki przeciw MenB nie zapobiegają wszystkim przypadkom choroby, jednak są bardzo skuteczne.

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Kto może otrzymać szczepionkę

Do szczepienia uprawnieni są wszyscy urodzeni między 1 września 2007 roku a 31 sierpnia 2008 roku. Szczepionkę oferuje się także osobom poniżej 25. roku życia, które tej jesieni po raz pierwszy rozpoczęły naukę na uniwersytecie lub w placówce dalszego kształcenia z zakwaterowaniem.

Według oceny UKHSA ryzyko dla studentów pierwszego roku jest około siedem razy wyższe niż dla ich rówieśników, którzy nie rozpoczęli studiów. Eksperci wiążą to ze wspólnym mieszkaniem, imprezami i szerokimi kontaktami społecznymi. Eliza Hill, wykładowczyni London School of Hygiene and Tropical Medicine, wskazała, że szczyt inwazyjnych zakażeń MenB przypada zwykle na okres od grudnia do marca.

Organizacja charytatywna Meningitis Now oraz National Union of Students popierają wprowadzenie regularnych szczepień młodych ludzi przeciw MenB. Wcześniej Wspólny Komitet ds. Szczepień i Immunizacji zalecił jedną dawkę przypominającą dla 15-latków szczepionych przeciw MenB w dzieciństwie oraz dwie dawki dla osób, które pominęły wcześniejsze szczepienie.

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