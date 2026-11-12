У Британії лише 28,2% молоді отримали першу дозу вакцини MenB — The Guardian

У Великій Британії лише 28,2% учасників одноразової кампанії вакцинації віком 18 і 19 років отримали першу дозу вакцини проти менінгококу групи B. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на Агентство з безпеки здоров’я Великої Британії (UKHSA).

У червні уряд запустив обмежену в часі програму, за якою молоді люди можуть отримати дві дози вакцини, що захищає від більшості штамів бактерій MenB. Рішення ухвалили після спалаху менінгіту B у графстві Кент і кластерів випадків у Дорсеті та Беркширі. За даними видання, вони призвели до трьох смертей, а деякі люди, які вижили, зазнали довічних наслідків для здоров’я.

Термін для першої дози

Консультант-епідеміолог UKHSA Шамез Ладхані закликав тих, хто має право на вакцинацію, записатися на щеплення. Кінцевий термін для отримання першої дози — 31 грудня. Для захисту потрібні дві дози вакцини з інтервалом щонайменше 28 днів, а другу дозу можна буде отримати до 31 березня 2027 року.

За останніми даними UKHSA, майже 70% 18- і 19-річних, які отримали першу дозу, вже пройшли й другу вакцинацію. Професор Ендрю Поллард, директор Оксфордської групи з вивчення вакцин, назвав низькі темпи вакцинації тривожними. Він зазначив, що вакцини проти MenB не запобігають усім випадкам захворювання, однак є високоефективними.

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Хто може отримати вакцину

Право на щеплення мають усі, хто народився в період від 1 вересня 2007 року до 31 серпня 2008 року. Також вакцину пропонують людям до 25 років, які цієї осені вперше почали навчатися в університеті або закладі подальшої освіти з проживанням.

За оцінкою UKHSA, ризик для першокурсників приблизно в сім разів вищий, ніж для їхніх однолітків, які не вступили до університету. Експерти пов’язують це зі спільним проживанням, вечірками та широкими соціальними контактами. Викладачка Лондонської школи гігієни та тропічної медицини Еліза Гіл зазначила, що пік інвазивної інфекції MenB зазвичай припадає на грудень—березень.

Благодійна організація Meningitis Now і Національна спілка студентів підтримують запровадження регулярної вакцинації молодих людей від MenB. Раніше Спільний комітет із вакцинації та імунізації рекомендував одну бустерну дозу для 15-річних, щеплених від MenB у дитинстві, та дві дози для тих, хто пропустив попередню вакцинацію.

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