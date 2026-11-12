Мерц предложил Айгнер на должность федерального президента — Der Spiegel

В Германии канцлер Фридрих Мерц предложил Ильзе Айгнер на высшую государственную должность — федерального президента. Об этом пишет Der Spiegel в материале о выборах федерального президента.

Оценка кандидатуры

По оценке издания, предложенную кандидатуру Айгнер хвалят все. Der Spiegel называет это предложение кадровым решением для высшего государственного поста страны.

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Оценка выгоды для Зёдера

В то же время издание считает, что от этого решения выиграет не Мерц, а Маркус Зёдер. В заголовке статьи говорится, что Зёдер может вести себя в Берлине увереннее.

На фото к материалу изображены Зёдер, Айгнер и Мерц; в подписи к нему Зёдер назван христианским социалистом, а Мерц — канцлером. Публикация была обнародована 12 ноября 2026 года в 15:31; авторами указаны Jan Friedmann, Konstantin von Hammerstein и Paul-Anton Krüger. Материал напечатан в 47-м номере журнала за 2026 год.

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