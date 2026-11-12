W Niemczech kanclerz Friedrich Merz zaproponował Ilse Aigner na najwyższe stanowisko państwowe — prezydenta federalnego. Pisze o tym Der Spiegel w materiale o wyborach prezydenta federalnego.

Ocena kandydatury

Według oceny wydania proponowaną kandydaturę Aigner chwalą wszyscy. Der Spiegel nazywa tę propozycję decyzją personalną dotyczącą najwyższego stanowiska państwowego w kraju.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ocena korzyści dla Södera

Jednocześnie wydanie uważa, że na tej decyzji skorzysta nie Merz, lecz Markus Söder. W tytule artykułu stwierdzono, że Söder może zachowywać się w Berlinie pewniej.

Na zdjęciu do materiału przedstawiono Södera, Aigner i Merza; w podpisie Södera nazwano chrześcijańskim socjalistą, a Merza — kanclerzem. Publikację opublikowano 12 listopada 2026 roku o godz. 15:31; jako autorów wskazano Jana Friedmanna, Konstantina von Hammersteina i Paula-Antona Krügera. Materiał wydrukowano w 47. numerze magazynu za 2026 rok.

Czytaj nas na