W Niemczech Audi nie planuje rozpocząć produkcji elektrycznego sedana A4 E-tron przed 2029 rokiem. Wcześniej model miał zostać uruchomiony w zakładzie w Ingolstadt w 2028 roku jako jeden z pierwszych na nowej platformie Scalable Systems Platform (SSP), podaje Autocar.

Elektryczne A4 pomyślano jako konkurenta dla BMW i3, elektrycznej klasy C Mercedes-Benz oraz Tesli Model 3. Opóźnienie pozostawia Audi bez konkurenta w segmencie średniej wielkości premium samochodów elektrycznych. Benzynowe A4 w nowej generacji przemianowano na A5, a jego elektryczny odpowiednik miał stać się ważnym modelem dla marki.

Opóźnienia platformy SSP

Volkswagen Group zaprezentował platformę SSP z architekturą 800-woltową w 2021 roku. Miała ona stopniowo zastąpić platformy samochodów elektrycznych MEB i PPE, a także architektury MQB, MLB i MSB dla modeli z silnikami spalinowymi. Początkowo rozpoczęcie produkcji samochodów na SSP planowano na 2026 rok, a koncern prognozował, że na tej architekturze zostanie później zbudowanych ponad 40 mln aut.

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Obecnie uruchomienie SSP jest opóźnione względem pierwotnego harmonogramu o co najmniej trzy lata. Volkswagen wcześniej również ogłosił opóźnienie rozwoju elektrycznego Golfa dziewiątej generacji na tej platformie z powodu ograniczeń wydatków. Pierwszymi modelami na SSP mają być elektryczny Volkswagen T-Roc i spokrewniony z nim elektryczny Golf, których produkcja jest planowana w Wolfsburgu.

Zmiany dla elektrycznego A4

Przyczyny kolejnego przesunięcia nie są związane wyłącznie z długotrwałymi problemami z oprogramowaniem działu Cariad. Według Autocar Audi zażądało dopracowania wersji SSP dla swojego sedana, aby zapewnić charakterystyczne dla A4 rozmieszczenie elementów, pozycję za kierownicą oraz proporcje wnętrza.

W szczególności chodzi o oddzielne wnęki na nogi dla pasażerów przedniego i tylnego rzędu zamiast całkowicie płaskiej podłogi, typowej dla wielu platform samochodów elektrycznych. Wymagało to ponownego rozpatrzenia rozmieszczenia akumulatora i komponentów wysokiego napięcia pod kabiną. Jak podaje publikacja, Audi przewidziało również 48-woltową instalację pokładową zamiast planowanej 12-woltowej, co wymagało dodatkowych zmian inżynieryjnych w architekturze elektronicznej.

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