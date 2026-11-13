在德国，奥迪计划不会在2029年之前开始生产电动A4 E-tron轿车。此前，该车型原定于2028年在英戈尔施塔特工厂投产，成为采用新一代可扩展系统平台（SSP）的首批车型之一，Autocar报道。

电动A4被设想为宝马i3、电动梅赛德斯-奔驰C级和特斯拉Model 3的竞争对手。这一延迟使奥迪在中型豪华电动汽车细分市场没有竞争车型。新一代燃油版A4被更名为A5，而其电动对应车型原本将成为该品牌的重要车型。

SSP平台延迟

大众集团于2021年发布了采用800伏架构的SSP平台。该平台原计划逐步取代MEB和PPE电动汽车平台，以及用于内燃机车型的MQB、MLB和MSB架构。最初计划在2026年开始生产基于SSP的汽车，集团预测最终将有超过4000万辆汽车采用这一架构打造。

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如今，SSP的推出已比最初时间表至少落后三年。大众此前还宣布，由于开支限制，基于该平台的第九代电动Golf的开发将延期。首批SSP车型预计将是电动大众T-Roc及与其同源的电动Golf，计划在沃尔夫斯堡生产。

电动A4的调整

再次推迟的原因不仅与Cariad部门长期存在的软件问题有关。据Autocar消息，奥迪要求完善适用于其轿车的SSP版本，以确保A4特有的布局、乘坐姿势和车厢比例。

具体而言，这涉及为前后排乘客设置独立的脚部空间，而非许多电动汽车平台常见的完全平整地板。这需要重新审视电池和高压部件在乘员舱下方的布置。据该刊物报道，奥迪还采用了48伏车载系统而非原计划的12伏系统，这要求对电子架构进行额外的工程调整。

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