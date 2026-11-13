Audi перенесла початок виробництва електричного A4 до 2029 року — Autocar

У Німеччині Audi не планує розпочинати виробництво електричного седана A4 E-tron раніше 2029 року. Раніше модель мали запустити на заводі в Інгольштадті у 2028 році як одну з перших на новій платформі Scalable Systems Platform (SSP), повідомляє Autocar.

Електричний A4 задумували як конкурента BMW i3, електричному Mercedes-Benz C-Class і Tesla Model 3. Затримка залишає Audi без конкурента в сегменті середньорозмірних преміальних електромобілів. Бензиновий A4 у новому поколінні перейменували на A5, а його електричний аналог мав стати важливою моделлю для бренду.

Затримки платформи SSP

Платформу SSP з 800-вольтовою архітектурою Volkswagen Group представила у 2021 році. Вона мала поступово замінити електромобільні платформи MEB і PPE, а також архітектури MQB, MLB та MSB для моделей із двигунами внутрішнього згоряння. Спочатку виробництво автомобілів на SSP планували почати у 2026 році, а концерн прогнозував, що на цій архітектурі згодом побудують понад 40 млн машин.

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Тепер запуск SSP відстає від первісного графіка щонайменше на три роки. Volkswagen раніше також оголосив про затримку розробки електричного Golf дев’ятого покоління на цій платформі через обмеження витрат. Першими моделями на SSP мають стати електричний Volkswagen T-Roc і споріднений із ним електричний Golf, виробництво яких планують у Вольфсбурзі.

Зміни для електричного A4

Причини нового перенесення пов’язані не лише з тривалими проблемами з програмним забезпеченням підрозділу Cariad. За інформацією Autocar, Audi вимагала доопрацювати версію SSP для свого седана, щоб забезпечити властиві A4 компонування, посадку та пропорції салону.

Зокрема, йдеться про окремі ніші для ніг пасажирів переднього й заднього рядів замість повністю рівної підлоги, типової для багатьох електромобільних платформ. Це потребувало перегляду розміщення батареї та високовольтних компонентів під салоном. Як повідомляє видання, Audi також передбачила 48-вольтову бортову систему замість запланованої 12-вольтової, що вимагало додаткових інженерних змін в електронній архітектурі.

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