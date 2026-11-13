В Германии Audi не планирует начинать производство электрического седана A4 E-tron раньше 2029 года. Ранее модель планировали запустить на заводе в Ингольштадте в 2028 году как одну из первых на новой платформе Scalable Systems Platform (SSP), сообщает Autocar.

Электрический A4 задумывался как конкурент BMW i3, электрическому Mercedes-Benz C-Class и Tesla Model 3. Задержка оставляет Audi без конкурента в сегменте среднеразмерных премиальных электромобилей. Бензиновый A4 в новом поколении переименовали в A5, а его электрический аналог должен был стать важной моделью для бренда.

Задержки платформы SSP

Volkswagen Group представила платформу SSP с 800-вольтовой архитектурой в 2021 году. Она должна была постепенно заменить платформы электромобилей MEB и PPE, а также архитектуры MQB, MLB и MSB для моделей с двигателями внутреннего сгорания. Изначально производство автомобилей на SSP планировали начать в 2026 году, а концерн прогнозировал, что на этой архитектуре впоследствии построят более 40 млн машин.

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Теперь запуск SSP отстает от первоначального графика как минимум на три года. Volkswagen ранее также объявил о задержке разработки электрического Golf девятого поколения на этой платформе из-за ограничений расходов. Первыми моделями на SSP должны стать электрический Volkswagen T-Roc и родственный ему электрический Golf, производство которых планируют в Вольфсбурге.

Изменения для электрического A4

Причины нового переноса связаны не только с длительными проблемами с программным обеспечением подразделения Cariad. По информации Autocar, Audi потребовала доработать версию SSP для своего седана, чтобы обеспечить характерные для A4 компоновку, посадку и пропорции салона.

В частности, речь идет об отдельных нишах для ног пассажиров переднего и заднего рядов вместо полностью ровного пола, типичного для многих платформ электромобилей. Это потребовало пересмотра размещения батареи и высоковольтных компонентов под салоном. Как сообщает издание, Audi также предусмотрела 48-вольтовую бортовую систему вместо запланированной 12-вольтовой, что потребовало дополнительных инженерных изменений в электронной архитектуре.

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