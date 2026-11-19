Valve завершила обработку всех заказов из списка ожидания на меньшую версию игрового ПК Steam Machine с накопителем на 512 ГБ. Теперь приобрести эту модель могут все желающие, пока устройства остаются в наличии, сообщает Engadget.

Продажи без нового списка ожидания

Valve не уточнила, сколько именно Steam Machine на 512 ГБ имеется в ее текущих запасах. Компания не будет открывать для этой версии новый список ожидания: после распродажи доступной партии модель будет отмечена в Steam как отсутствующая в продаже.

Компания ввела список ожидания, чтобы контролировать спрос на Steam Machine после того, как Steam Controller стало сложно приобрести из-за высокого спроса.

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Ограничения для версии на 2 ТБ

Ситуация с моделью на 2 ТБ отличается. Valve завершила отправку приглашений на покупку всем владельцам предыдущих бронирований. Пользователи, присоединившиеся к очереди позже, сохранят свои места, однако новые заявки больше приниматься не будут. В Steam эту модель отмечают как недоступную, поскольку желающих купить ее больше, чем доступных устройств.

Компания заявила, что продолжит производство Steam Machine, однако доступность устройств может меняться, как и их цена. По оценке Valve, выпуск версии с накопителем на 2 ТБ будет особенно ограниченным. На поставки также влияют высокие цены на память и накопители, которые выросли на фоне расширения дата-центров для индустрии искусственного интеллекта. Valve отметила, что планирует предоставить больше информации о доступности Steam Machine в январе.

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