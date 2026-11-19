Valve zakończyło realizację wszystkich zamówień z listy oczekujących na mniejszą wersję gamingowego PC Steam Machine z dyskiem 512 GB. Model ten może teraz kupić każdy chętny, dopóki urządzenia pozostają dostępne, informuje Engadget.

Sprzedaż bez nowej listy oczekujących

Valve nie sprecyzowało, ile dokładnie Steam Machine 512 GB ma w obecnych zapasach. Firma nie otworzy nowej listy oczekujących dla tej wersji: po wyprzedaniu dostępnej partii model zostanie oznaczony na Steam jako niedostępny w sprzedaży.

Firma wprowadziła listę oczekujących, aby kontrolować popyt na Steam Machine po tym, jak Steam Controller stał się trudny do kupienia z powodu wysokiego popytu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ograniczenia dla wersji 2 TB

Sytuacja z modelem 2 TB jest inna. Valve zakończyło wysyłanie zaproszeń do zakupu wszystkim posiadaczom wcześniejszych rezerwacji. Użytkownicy, którzy dołączyli do kolejki później, zachowają swoje miejsca, jednak nowe zgłoszenia nie będą już przyjmowane. Na Steam model ten jest oznaczony jako niedostępny, ponieważ chętnych do jego zakupu jest więcej niż dostępnych urządzeń.

Firma oświadczyła, że będzie kontynuować produkcję Steam Machine, jednak dostępność urządzeń może się zmieniać, podobnie jak ich cena. Według Valve szczególnie ograniczona będzie produkcja wersji z dyskiem 2 TB. Na dostawy wpływają również wysokie ceny pamięci i dysków, które wzrosły w związku z rozbudową centrów danych dla branży sztucznej inteligencji. Valve zaznaczyło, że planuje przekazać więcej informacji o dostępności Steam Machine w styczniu.

Czytaj nas na