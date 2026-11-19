Valve已完成对配备512GB存储设备的较小版本Steam Machine游戏PC等候名单中所有订单的处理。只要设备仍有库存，所有用户现在都可以购买该型号，Engadget报道。

不设新的等候名单进行销售

Valve没有说明其当前库存中具体有多少台512GB Steam Machine。该公司不会为这一版本开放新的等候名单：现有批次售罄后，该型号将在Steam上被标记为无法购买。

该公司引入等候名单，是为了在Steam Controller因需求旺盛而变得难以购买后控制对Steam Machine的需求。

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2TB版本的限制

2TB型号的情况有所不同。Valve已完成向所有此前预约持有者发送购买邀请。较晚加入队列的用户将保留其位置，但不再接受新的申请。Steam将该型号标记为不可用，因为希望购买它的人数多于可用设备数量。

该公司表示将继续生产Steam Machine，但设备的可用性及其价格可能会发生变化。Valve认为，配备2TB存储设备的版本产量将尤其有限。受人工智能行业数据中心扩建影响，内存和存储设备价格上涨，也对供应造成影响。Valve表示，计划在1月提供更多有关Steam Machine可用性的信息。

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