Военная кампания США против Ирана с начала конфликта в конце февраля обошлась примерно в $48,3 млрд. Об этом во время слушаний в Комитете Сената США по вооруженным силам заявил Артур Миллер, номинированный на должность помощника министра ВМС США по финансовому управлению и контролю, сообщает Anadolu Agency.

Что входит в оценку

По словам Миллера, в сумму входят расходы на боеприпасы, замену оборудования и проведение операций. Он обнародовал оценку во время слушаний в комитете Сената по поводу его номинации.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расходы на ремонт не учли

Обнародованная оценка не включает расходы на ремонт американских военных объектов на Ближнем Востоке, поврежденных иранскими атаками. Отвечая на вопрос сенатора Ричарда Блюменталя, Миллер подтвердил, что эти дополнительные расходы не учтены, и сказал, что не располагает данными об их объеме.

По данным агентства, конфликт начался 28 февраля после атак США и Израиля на Иран. В апреле стороны достигли прекращения огня, однако позже боевые действия между США и Ираном возобновились после того, как переговоры зашли в тупик, несмотря на подписание меморандума о взаимопонимании в июне.

Читай нас в