Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США к маю 2026 года одобрило продажу китайским компаниям, в частности Alibaba и Tencent, более 879 тысяч чипов для искусственного интеллекта. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на документы, опубликованные Комитетом Палаты представителей США по иностранным делам.

Лицензии на поставки

Согласно документам, часть лицензий, одобренных Бюро промышленности и безопасности, касалась продаж компаниям, которые Министерство обороны США определяет как Chinese Military Companies — китайские военные компании.

Комитет сообщил, что его председатель Брайан Маст воспользовался полномочиями, предусмотренными Законом о реформе экспортного контроля, чтобы опубликовать данные о заявках Nvidia и Advanced Micro Devices на экспортные лицензии для КНР.

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Запросы и экспортный контроль

По словам Маста, по состоянию на май были поданы запросы на продажу Китаю 3,4 миллиона американских ИИ-чипов, связанных с продукцией Nvidia и Advanced Micro Devices.

В течение недель после отставки Дженсена Хуанга республиканцы и демократы в Конгрессе призывали принять законодательство, которое усилило бы экспортный контроль за продажей передовых ИИ-чипов Китаю и другим противникам США.

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