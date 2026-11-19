Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu USA zatwierdziło do maja 2026 roku sprzedaż chińskim firmom, w tym Alibaba i Tencent, ponad 879 tys. chipów do sztucznej inteligencji. Poinformowała o tym stacja CNBC, powołując się na dokumenty opublikowane przez Komisję Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów USA.

Licencje na dostawy

Zgodnie z dokumentami część licencji zatwierdzonych przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa dotyczyła sprzedaży firmom, które Departament Obrony USA określa jako Chinese Military Companies — chińskie firmy wojskowe.

Komisja poinformowała, że jej przewodniczący Brian Mast skorzystał z uprawnień przewidzianych w ustawie o reformie kontroli eksportu, aby opublikować dane dotyczące wniosków Nvidii i Advanced Micro Devices o licencje eksportowe dla ChRL.

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Wnioski i kontrola eksportu

Według Masta do maja złożono wnioski o sprzedaż Chinom 3,4 mln amerykańskich chipów AI związanych z produktami Nvidii i Advanced Micro Devices.

W tygodniach po rezygnacji Jensena Huanga republikanie i demokraci w Kongresie wzywali do przyjęcia przepisów, które zaostrzyłyby kontrolę eksportu sprzedaży zaawansowanych chipów AI do Chin i innych przeciwników USA.

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