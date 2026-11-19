Amerykańska kampania wojskowa przeciwko Iranowi kosztowała około 48,3 mld dolarów od początku konfliktu pod koniec lutego. Poinformował o tym podczas przesłuchania w Komisji Sił Zbrojnych Senatu USA Arthur Miller, nominowany na stanowisko zastępcy sekretarza Marynarki Wojennej USA ds. zarządzania finansami i kontroli, podaje Anadolu Agency.

Co obejmuje szacunek

Według Millera kwota obejmuje wydatki na amunicję, wymianę sprzętu i prowadzenie operacji. Ujawnił szacunek podczas przesłuchania w komisji Senatu dotyczącego jego nominacji.

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Kosztów napraw nie uwzględniono

Ujawniony szacunek nie obejmuje kosztów naprawy amerykańskich obiektów wojskowych na Bliskim Wschodzie uszkodzonych w irańskich atakach. Odpowiadając na pytanie senatora Richarda Blumenthala, Miller potwierdził, że te dodatkowe wydatki nie zostały uwzględnione, i powiedział, że nie ma danych o ich wysokości.

Według agencji konflikt rozpoczął się 28 lutego po atakach USA i Izraela na Iran. W kwietniu strony osiągnęły zawieszenie broni, jednak później działania wojenne między USA a Iranem zostały wznowione po tym, jak negocjacje utknęły w martwym punkcie, mimo podpisania w czerwcu memorandum o porozumieniu.

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