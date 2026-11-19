В округе Балтимор в США четверо нынешних и бывших старшеклассников подали иск против школьного округа, разработчика системы Omnilert, школьных должностных лиц и полицейских, прибывших на место. Они заявили, что система обнаружения оружия на базе искусственного интеллекта ошибочно приняла пакет чипсов в руках одного из учеников за пистолет, после чего подростков задержали и обыскали. Об этом сообщает Ars Technica.

Инцидент произошел после футбольной тренировки в октябре 2025 года, когда Тайки Аллен, Юи-Оса Огбейде, Девон Томпсон-младший и Кит Уинфилд III ждали, когда за ними приедут. Система Omnilert, которую использует Baltimore County Public Schools, отметила пакет Cool Ranch Doritos как возможное огнестрельное оружие.

Тревогу отменили, но полиция приехала

Согласно иску, сотрудники школьного округа просмотрели запись с камер и в течение двух минут установили, что угрозы нет. Они отменили оповещение, которое также поступило в полицию округа Балтимор. Однако, по утверждению истцов, из-за технических и человеческих ошибок правоохранителей все равно вызвали в школу.

К школе приехали не менее шести патрульных автомобилей, а некоторые полицейские вышли с оружием, говорится в иске. Учеников разделили, приказали им встать на колени на бетоне, надели на них наручники и обыскали их самих и их вещи. Пистолет не нашли. Истцы утверждают, что только после этого узнали о ложном срабатывании системы.

Подростки утверждают, что в результате задержания испытали физическую боль от наручников, тревогу, страх и унижение. Они также сообщили о слухах в школе, будто во время инцидента у них было оружие.

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Проверка указала на проблемы с процедурами

Офис генерального инспектора по вопросам образования пришел к выводу, что система Omnilert не имела предвзятости. В то же время в отчете указали на проблемы с процедурами: директор Kenwood High School Кейт Смит увидела оповещение, но не заметила его отмены и через 15 минут написала школьному сотруднику по безопасности с просьбой привлечь полицию. В сообщении она отмечала, что зафиксированный предмет «возможно, не» является оружием. Согласно отчету, Смит не проходила обучение по Omnilert.

Инспектор рекомендовал проводить обучение персонала дважды в год, пересмотреть правила рассылки тревог и сократить число людей, которые их получают. Также предложено перейти на приложение Omnilert, чтобы снизить риск пропустить уведомление об отмене тревоги.

Согласно отчету Офиса генерального инспектора, на который ссылаются истцы, более 99% оповещений системы об оружии в школах округа Балтимор были ложными и не требовали реакции полиции. Ученики просят суд запретить использование Omnilert до тех пор, пока сотрудники школ и правоохранители не пройдут надлежащее обучение и не введут процедуры, исключающие реагирование на отмененные тревоги.

В Baltimore County Public Schools не прокомментировали иск. В Omnilert заявили, что рассматривают жалобу, выразили сочувствие ученикам и подчеркнули: система направляет на проверку все, что потенциально может быть оружием, а отмененное после проверки человеком оповещение не должно приводить к дальнейшим действиям.

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