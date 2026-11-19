W hrabstwie Baltimore w USA czworo obecnych i byłych uczniów szkół średnich złożyło pozew przeciwko okręgowi szkolnemu, twórcy systemu Omnilert, pracownikom szkoły oraz policjantom, którzy przybyli na miejsce. Twierdzą, że oparty na sztucznej inteligencji system wykrywania broni błędnie oznaczył paczkę chipsów w rękach jednego z uczniów jako pistolet, po czym nastolatków zatrzymano i przeszukano. Informuje o tym Ars Technica.

Do incydentu doszło po treningu futbolowym w październiku 2025 roku, gdy Taiki Allen, Yui-Osa Ogbeide, Devon Thompson Jr. i Keith Winfield III czekali, aż ktoś po nich przyjedzie. System Omnilert, używany przez Baltimore County Public Schools, oznaczył paczkę Cool Ranch Doritos jako możliwą broń palną.

Alarm odwołano, ale policja przyjechała

Według pozwu pracownicy okręgu szkolnego przejrzeli nagranie z kamer i w ciągu dwóch minut ustalili, że nie ma zagrożenia. Odwołali alert, który trafił także do policji hrabstwa Baltimore. Jednak, jak twierdzą powodowie, z powodu błędów technicznych i ludzkich do szkoły mimo to wezwano funkcjonariuszy.

Do szkoły przyjechało co najmniej sześć radiowozów, a niektórzy policjanci wysiedli z bronią w rękach — wynika z pozwu. Uczniów rozdzielono, nakazano im klęczeć na betonie, zakuto w kajdanki oraz przeszukano ich i ich rzeczy. Pistoletu nie znaleziono. Powodowie twierdzą, że dopiero później dowiedzieli się o fałszywym alarmie systemu.

Nastolatkowie twierdzą, że w wyniku zatrzymania doznali fizycznego bólu od kajdanek, lęku, strachu i upokorzenia. Informowali także o plotkach w szkole, jakoby podczas incydentu mieli przy sobie broń.

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Kontrola wskazała problemy z procedurami

Biuro Generalnego Inspektora ds. Edukacji uznało, że system Omnilert nie był stronniczy. Jednocześnie w raporcie wskazano problemy proceduralne: dyrektorka Kenwood High School Kate Smith zobaczyła alert, ale nie zauważyła jego odwołania i po 15 minutach napisała do szkolnego funkcjonariusza ds. bezpieczeństwa z prośbą o zaangażowanie policji. W wiadomości zaznaczyła, że zarejestrowany przedmiot „może nie” być bronią. Według raportu Smith nie przeszła szkolenia dotyczącego Omnilert.

Inspektor zalecił szkolenie personelu dwa razy w roku, przegląd zasad rozsyłania alertów oraz zmniejszenie liczby osób, które je otrzymują. Zaproponowano również przejście na aplikację Omnilert, aby ograniczyć ryzyko przeoczenia powiadomienia o odwołaniu alertu.

Według raportu Biura Generalnego Inspektora, na który powołują się powodowie, ponad 99% alertów systemu o broni w szkołach hrabstwa Baltimore było fałszywych i nie wymagało reakcji policji. Uczniowie zwracają się do sądu o zakazanie używania Omnilert, dopóki pracownicy szkół i funkcjonariusze organów ścigania nie przejdą odpowiedniego szkolenia oraz nie wdrożą procedur uniemożliwiających reagowanie na odwołane alerty.

Baltimore County Public Schools nie skomentowało pozwu. Omnilert oświadczył, że analizuje skargę, wyraził współczucie uczniom i podkreślił, że system kieruje do sprawdzenia wszystko, co potencjalnie może być bronią, a alert odwołany po weryfikacji przez człowieka nie powinien prowadzić do dalszych działań.

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