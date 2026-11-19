在美国巴尔的摩县，四名在读及已毕业的高中生对学区、Omnilert系统开发商、学校官员以及赶到现场的警察提起诉讼。他们表示，一套基于人工智能的武器检测系统错误地将一名学生手中的一包薯片标记为手枪，随后这些青少年被拘留并搜查。据Ars Technica报道。

该事件发生在2025年10月一次足球训练后，当时泰基·艾伦、尤伊-奥萨·奥格贝德、德文·汤普森二世和基思·温菲尔德三世正在等待有人来接他们。巴尔的摩县公立学校使用的Omnilert系统将一包Cool Ranch Doritos标记为可能的枪支。

警报被取消，但警方仍然赶到

根据诉状，学区工作人员查看了监控录像，并在两分钟内确定不存在威胁。他们取消了同时发送给巴尔的摩县警方的警报。然而，原告称，由于技术和人为错误，执法人员仍被叫到学校。

诉状称，至少六辆巡逻车抵达学校，一些警员持枪下车。学生们被分开，被命令跪在混凝土上，被戴上手铐，并与他们的物品一同接受搜查。没有找到手枪。原告称，他们直到此后才得知系统发生了误报。

青少年称，他们因被拘留而遭受手铐造成的身体疼痛、焦虑、恐惧和羞辱。他们还称，学校里出现谣言，说他们在事件发生时携带武器。

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调查指出程序存在问题

教育总监察长办公室认定，Omnilert系统不存在偏见。同时，报告指出了程序问题：Kenwood High School校长凯特·史密斯看到了警报，但没有注意到警报已被取消，并在15分钟后发消息给学校安全官员，请求让警方介入。她在消息中表示，被记录的物体“可能不是”武器。报告称，史密斯未接受过关于Omnilert的培训。

监察长建议每年对工作人员进行两次培训，审查警报发送规则，并减少接收警报的人员数量。报告还建议改用Omnilert应用程序，以降低错过警报取消通知的风险。

根据原告援引的教育总监察长办公室报告，巴尔的摩县学校中该系统发出的武器警报超过99%是误报，无需警方响应。学生们请求法院禁止使用Omnilert，直到学校工作人员和执法人员接受适当培训，并实施能够防止对已取消警报作出响应的程序。

巴尔的摩县公立学校未就诉讼置评。Omnilert表示正在审查该投诉，对学生表示同情，并强调该系统会将任何可能是武器的物品发送供核查，而经人工审核后取消的警报不应导致进一步行动。

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