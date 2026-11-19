У окрузі Балтимор у США четверо нинішніх і колишніх старшокласників подали позов проти шкільного округу, розробника системи Omnilert, шкільних посадовців і поліцейських, які прибули на місце. Вони заявили, що система виявлення зброї на базі штучного інтелекту помилково позначила пакет чипсів у руках одного з учнів як пістолет, після чого підлітків затримали та обшукали. Про це повідомляє Ars Technica.

Інцидент стався після футбольного тренування у жовтні 2025 року, коли Тейкі Аллен, Юї-Оса Огбейде, Девон Томпсон-молодший і Кіт Вінфілд III чекали, поки за ними приїдуть. Система Omnilert, яку використовує Baltimore County Public Schools, позначила пакет Cool Ranch Doritos як можливу вогнепальну зброю.

Тривогу скасували, але поліція приїхала

За даними позову, працівники шкільного округу переглянули запис із камер і протягом двох хвилин встановили, що загрози немає. Вони скасували сповіщення, яке також надійшло до поліції округу Балтимор. Однак, за твердженням позивачів, через технічні та людські помилки до школи все одно викликали правоохоронців.

До школи приїхали щонайменше шість патрульних автомобілів, а деякі поліцейські вийшли зі зброєю, йдеться в позові. Учнів розділили, наказали їм стати навколішки на бетоні, закували в кайданки та обшукали їх і їхні речі. Пістолета не знайшли. Позивачі заявляють, що лише після цього дізналися про хибне спрацювання системи.

Підлітки стверджують, що внаслідок затримання зазнали фізичного болю від кайданок, тривоги, страху та приниження. Вони також повідомили про чутки в школі, нібито під час інциденту в них була зброя.

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Перевірка вказала на проблеми з процедурами

Офіс генерального інспектора з питань освіти дійшов висновку, що система Omnilert не мала упередженості. Водночас у звіті зазначили проблеми з процедурами: директорка Kenwood High School Кейт Сміт побачила сповіщення, але не помітила його скасування та через 15 хвилин написала шкільному офіцерові з питань безпеки з проханням залучити поліцію. У повідомленні вона зазначала, що зафіксований предмет «можливо, не» є зброєю. За даними звіту, Сміт не проходила навчання щодо Omnilert.

Інспектор рекомендував проводити навчання персоналу двічі на рік, переглянути правила розсилання тривог і зменшити кількість людей, які їх отримують. Також запропоновано перейти на застосунок Omnilert, щоб знизити ризик пропустити повідомлення про скасування тривоги.

За даними звіту Офісу генерального інспектора, на який посилаються позивачі, понад 99% сповіщень системи про зброю в школах округу Балтимор були хибними та не потребували реакції поліції. Учні просять суд заборонити використання Omnilert, доки працівники шкіл і правоохоронці не пройдуть належне навчання та не запровадять процедури, які унеможливлять реагування на скасовані тривоги.

У Baltimore County Public Schools не прокоментували позов. В Omnilert заявили, що переглядають скаргу, висловили співчуття учням і наголосили: система надсилає на перевірку все, що потенційно може бути зброєю, а скасоване після людської перевірки сповіщення не повинно призводити до подальших дій.

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