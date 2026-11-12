Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не нуждается в соглашении с Ираном, а также утверждал, что Соединенные Штаты контролируют Ормузский пролив. Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Anadolu Agency.

Заявление об Иране и проливе

Трамп заявил, что время для заключения соглашения с Ираном уже прошло. Он также утверждал, что США получили иранские финансовые активы на сотни миллиардов долларов и контроль над Ормузским проливом.

Ормузский пролив является важным морским маршрутом для перевозки энергоносителей. Напряженность вокруг этого водного пути между Ираном и США имеет значение для нефтяных рынков и региональной безопасности.

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Поручение вице-президенту

В том же посте Трамп сообщил, что поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу сосредоточить все внимание на том, что он назвал масштабной коррупцией и преступностью в штатах и городах, которыми управляют демократы.

Президент США упомянул Миннесоту, Калифорнию и Иллинойс, утверждая, что там ежемесячно похищают миллиарды долларов. Он также обвинил лидеров Демократической партии в коррупции и заявил, что исправление этой ситуации могло бы быстро сбалансировать бюджет США.

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