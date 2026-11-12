Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Waszyngton nie potrzebuje już porozumienia z Iranem, a także twierdził, że Stany Zjednoczone kontrolują Cieśninę Ormuz. Napisał o tym w serwisie społecznościowym Truth Social, informuje Anadolu Agency.

Oświadczenie w sprawie Iranu i cieśniny

Trump oświadczył, że czas na zawarcie porozumienia z Iranem już minął. Twierdził również, że Stany Zjednoczone uzyskały irańskie aktywa finansowe o wartości setek miliardów dolarów oraz kontrolę nad Cieśniną Ormuz.

Cieśnina Ormuz jest ważnym szlakiem morskim dla transportu surowców energetycznych. Napięcia wokół tego szlaku wodnego między Iranem a Stanami Zjednoczonymi mają znaczenie dla rynków ropy naftowej i bezpieczeństwa regionalnego.

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Polecenie dla wiceprezydenta

W tym samym wpisie Trump poinformował, że polecił wiceprezydentowi J.D. Vance'owi skupić całą uwagę na tym, co nazwał masową korupcją i przestępczością w stanach i miastach rządzonych przez demokratów.

Prezydent USA wymienił Minnesotę, Kalifornię i Illinois, twierdząc, że co miesiąc kradzione są tam miliardy dolarów. Oskarżył także liderów Partii Demokratycznej o korupcję i oświadczył, że naprawienie tej sytuacji mogłoby szybko zrównoważyć budżet USA.

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