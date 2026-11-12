В Перу группа из 33 человек, заявляющих, что пострадали от насилия в католическом движении Sodalicio, подписала открытое письмо Папе Льву XIV. По словам одного из подписантов Хосе Эскардо, они просят понтифика встретиться с ними и обратить внимание на незавершенный процесс роспуска организации. Об этом сообщает Tagesschau.

По данным американского портала Bishop Accountability, за последние годы в Перу 77 священнослужителей публично обвиняли в насилии. Представительница портала Энн Барретт-Дойл заявила, что эта цифра может быть лишь небольшой частью реального количества случаев.

Обвинения против Sodalicio

Sodalicio — ультраправая католическая мирянская организация, основанная в 1977 году как противовес левой теологии освобождения в Латинской Америке. Эскардо, присоединившийся к движению в 17 лет, заявил, что его и других участников принуждали к физическому насилию и унизительным практикам, а часть людей подверглась сексуальному насилию.

По его словам, он публично обвинил Sodalicio в насилии еще в 2000 году и после этого годами получал угрозы. Дело также расследовали журналисты Педро Салинас и Паола Угас. Эскардо называет организацию преступной сетью и связывает ее деятельность с сексуальными посягательствами, злоупотреблением властью, захватом земель и незаконными финансовыми операциями.

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Роспуск движения и требования заявителей

Папа Франциск распустил Sodalicio в 2025 году. Эскардо утверждает, что важную роль в этом сыграл Роберт Превост, который тогда был епископом Чиклайо, а сейчас является Папой Львом XIV. Превост почти 21 год работал в Перу — сначала миссионером, а затем епископом — и имеет перуанское гражданство.

В письме группа заявляет, что после роспуска Sodalicio до сих пор нет справедливости, возмещения, надлежащей защиты и механизмов предотвращения насилия. Паола Угас также заявила, что связанные с движением люди сохраняют влияние в Перу, в частности в епископской конференции, которая участвовала в организации поездки Папы.

Во время визита в Аргентину Лев XIV встретился с пострадавшими от насилия, однако представителей групп, которые отдельно просили о встрече, среди них не было. Эскардо раскритиковал, по его мнению, непрозрачный порядок отбора участников. Аргентинский социолог Ана Лурдес отметила, что, по ее оценке, в церкви заметны изменения в отношении к жертвам, однако сокрытие таких случаев все еще остается системной проблемой.

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