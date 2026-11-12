W Peru grupa 33 osób, które twierdzą, że doznały przemocy w katolickim ruchu Sodalicio, podpisała list otwarty do papieża Leona XIV. Według jednego z sygnatariuszy, José Escardó, proszą oni papieża o spotkanie z nimi i zwrócenie uwagi na niedokończony proces rozwiązania organizacji. Poinformował o tym Tagesschau.

Według amerykańskiego portalu Bishop Accountability, w ostatnich latach w Peru 77 duchownych zostało publicznie oskarżonych o przemoc. Przedstawicielka portalu Anne Barrett-Doyle stwierdziła, że liczba ta może stanowić jedynie niewielką część rzeczywistej liczby przypadków.

Oskarżenia wobec Sodalicio

Sodalicio to ultraprwaicowa katolicka organizacja świecka, założona w 1977 roku jako przeciwwaga dla lewicowej teologii wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej. Escardó, który dołączył do ruchu w wieku 17 lat, powiedział, że on i inni członkowie byli zmuszani do przemocy fizycznej i poniżających praktyk, a część osób doświadczyła przemocy seksualnej.

Jak powiedział, już w 2000 roku publicznie oskarżył Sodalicio o przemoc, a później przez lata otrzymywał groźby. Sprawę badali również dziennikarze Pedro Salinas i Paola Ugaz. Escardó nazywa organizację siatką przestępczą i wiąże jej działalność z napaściami seksualnymi, nadużywaniem władzy, przejmowaniem ziemi oraz nielegalnymi operacjami finansowymi.

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Rozwiązanie ruchu i żądania wnioskodawców

Papież Franciszek rozwiązał Sodalicio w 2025 roku. Escardó twierdzi, że ważną rolę odegrał w tym Robert Prevost, który był wówczas biskupem Chiclayo, a obecnie jest papieżem Leonem XIV. Prevost pracował w Peru przez niemal 21 lat — najpierw jako misjonarz, a później jako biskup — i ma obywatelstwo peruwiańskie.

W liście grupa stwierdza, że po rozwiązaniu Sodalicio nadal nie ma sprawiedliwości, odszkodowań, odpowiedniej ochrony ani mechanizmów zapobiegania przemocy. Paola Ugaz również oświadczyła, że osoby powiązane z ruchem zachowują wpływy w Peru, w tym w konferencji episkopatu, która uczestniczyła w organizacji podróży papieża.

Podczas wizyty w Argentynie Leon XIV spotkał się z osobami, które doznały przemocy, jednak nie było wśród nich przedstawicieli grup, które osobno prosiły o spotkanie. Escardó skrytykował, jego zdaniem, nieprzejrzystą procedurę wyboru uczestników. Argentynska socjolożka Ana Lourdes zaznaczyła, że w jej ocenie w Kościele widoczne są zmiany w podejściu do ofiar, jednak ukrywanie takich przypadków nadal pozostaje problemem systemowym.

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